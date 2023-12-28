В РФ предложили ограничить скорость электровелосипедов зимой до 5 км/ч

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ предложили в зимний период ограничивать максимально допустимую скорость езды на электросамокатах и электровелосипедах до 5 километров в час. Соответствующее обращение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя министра транспорта России Виталия Савельева, пишет RT.

Он напомнил, что с 1 марта 2023 года в стране утвердили ограничения по поводу передвижения граждан на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) – электросамокатах, электровелосипедах и других. Предельная скорость движения в зонах, которые используют в том числе пешеходы, не может превышать 25 километров в час.

При этом, говорится в письме, нововведения не учитывают погодные условия. В частности, в зимний сезон на тротуарах появляются обледенения, а сами зоны тротуара уменьшаются из-за снега. По словам политолога, движение со скоростью 25 километров в час в таких условиях будет представлять угрозу и для пешеходов, и для пользователей СИМ.

Ранее сообщалось, что электросамокаты попали в реестр продукции, которая подлежит сертификации в России. Как уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров, новая мера поможет предотвратить причинение вреда жизни и здоровью россиян. Также в перечень попали и электродвигатели.

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