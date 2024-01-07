В Москве начали изучать возможность фиксации нарушений на электросамокатах с нейросетью

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Возможность фиксации нарушений правил дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) при помощи камер с нейросетью изучают в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Госавтоинспекции Москвы Александра Быкова.

По его словам, к таким нарушениям относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд по пешеходному переходу и перевозка пассажира.

"Одновременно возникает объективная необходимость организации взаимодействия с компаниями, предоставляющими услуги кикшеринга, по вопросам ведения анализа нарушений ПДД РФ пользователями СИМ для принятия внутренних сервисных мер контроля, в том числе в виде ограничений на право пользования и получения услуги для постоянных нарушителей", – подчеркнул Быков.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры смогут выявлять нарушителей на электросамокатах при расширении их функционала. В камеры можно внедрить Face ID или специальные номерные знаки на средствах транспорта.

До этого Госавтоинспекция предложила ограничить до 20 километров в час скорость движения на электросамокатах в Москве. По словам замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД РФ Евгений Логиновский, с начала 2023 года случилось 805 аварий с участием такого вида транспорта, более 200 из которых были в октябре. В результате погибли три человека.

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