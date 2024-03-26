Сезон проката электросамокатов и велосипедов открылся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве возобновилась аренда электросамокатов и электровелосипедов, в новом сезоне проката будет повышена безопасность поездок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 26 марта для горожан доступны первые три тысячи электровелосипедов 2.0 сервиса городского проката "Велобайк". Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, вместе с ЦОДД и ГАИ власти будут анализировать работу сервисов по камерам. Операторы, в свою очередь, введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя.

Вместе с тем в Москве продолжат развивать велоинфраструктуру не только в центре столицы, но и в других районах, указал вице-мэр.

"В прошлом году жители и гости города совершили на арендованных самокатах больше 64 миллионов поездок, а всего за шесть лет работы сервиса в Москве пользователи совершили 102 миллиона поездок. Среди велосипедов самой популярной моделью стал электровелосипед 2.0 – на нем пользователи проехали свыше двух миллионов километров", – говорится в сообщении.

В новом сезоне в городе для поездок доступно 60 тысяч электросамокатов. Столичный сервис аренды велосипедов является одним из крупнейших в мире. На этот раз пользователи смогут воспользоваться электровелосипедами 2.0 улучшенной модификации. В общей сложности горожанам будет доступно свыше 11 тысяч механических и электрических велосипедов.

Ранее зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с идеей включить электрические средства индивидуальной мобильности в Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Это позволит компаниям претендовать на разные субсидии, отметил он.