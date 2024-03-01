01 марта, 16:50Транспорт
Сезон проката электросамокатов в Москве возобновится при стабильной плюсовой температуре
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сезон проката электросамокатов в Москве начнется при наступлении плюсовой температуры, рассказали в пресс-службах сервисов Urent и Whoosh, пишет Агентство "Москва".
В Urent напомнили, что начало сезона всегда связано с погодными условиями. Главными критериями для прокатчиков является не только стабильная плюсовая температура, но и отсутствие гололеда и снега.
"Пока готовимся к запуску к концу марта, но финальное решение будем принимать исходя из погоды совместно с городом", – уточнили в пресс-службе.
По данным представителя сервиса Whoosh, для них также важны аналогичные критерии. Специалисты призвали ждать и следить за погодой.
Ранее в столичной Госавтоинспекции рассказали, что изучают возможность фиксации нарушений ПДД на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности при помощи камер. По данным начальника столичной ГАИ Александра Быкова, для этого могут подключить нейросеть.
До этого в России предложили ограничить скорость езды на электросамокатах в зимний период до 5 километров в час. Такую идею направили в Минтранс РФ.
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