В Whoosh заявили, что заклеивание номеров электросамокатов не избавит от ответственности

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Заклеивание номеров на электросамокатах не поможет нарушителям уйти от ответственности. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh.

В этом году на улицах столицы появились электросамокаты с номерными знаками. Однако спустя несколько дней в телеграм-каналах стали появляться фотографии транспорта, на котором пользователи заклеили номера.

В компании уточнили, что каждая поездка в сервисе отлеживается онлайн. Сотрудники видят траекторию пользователя, его скорость, маршрут, могут даже проанализировать стиль вождения. Все это помогает отслеживать нарушителей и работать с ними, подчеркнули в сервисе.

В пресс-службе также объяснили, что номерные знаки на самокатах – это не знаки гособразца, как на автомобилях, это номер средства индивидуальной мобильности (СИМ) внутри сервиса. Поэтому, если человек заклеил номер, отследить его поездку могут с помощью встроенных технологий.

Кроме того, номера ввели в этом сезоне в Москве как новинку. Они помогают находить нарушения с помощью камер при сбоях геолокации, когда путаются системы координат.

"То есть это один из простых способов по отслеживанию поездок, однако не единственный для сервиса", – отметили в Whoosh и призвали граждан соблюдать правила поездок на СИМ, а также уважать других участников движения.

Сезон проката электросамокатов и электровелосипедов стартовал в столице 26 марта. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, вместе с ЦОДД и ГАИ власти будут анализировать работу сервисов по камерам, а операторы введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя.