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27 марта, 12:00

Транспорт

Первых нарушителей правил пользования электросамокатами заметили в Москве

Первых нарушителей правил пользования электросамокатами заметили в Москве

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Зрители Москва 24 поделились фото электросамоката, номера которого были частично скрыты. Предположительно, это было сделано для того, чтобы городские камеры не смогли идентифицировать пользователя в случае нарушения ПДД.

Ранее столичные кикшеринговые компании сообщили, что планируют внедрить в свои приложения тестирование на знание правил дорожного движения, а также добавить рейтинг пользователей, которых в случае систематических нарушений будут блокировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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