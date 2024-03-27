Первых нарушителей правил пользования электросамокатами заметили в Москве

Зрители Москва 24 поделились фото электросамоката, номера которого были частично скрыты. Предположительно, это было сделано для того, чтобы городские камеры не смогли идентифицировать пользователя в случае нарушения ПДД.

Ранее столичные кикшеринговые компании сообщили, что планируют внедрить в свои приложения тестирование на знание правил дорожного движения, а также добавить рейтинг пользователей, которых в случае систематических нарушений будут блокировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.