Владельцы смартфонов на Android смогут протестировать виртуальную карту "Тройка"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Департамент транспорта Москвы открыл набор 100 тестировщиков виртуальной "Тройки" среди владельцев смартфонов на Android. Об этом проинформировал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в телеграм-канале Дептранса.

По его словам, на данный момент закрытая тестовая группа испытывает платежный сервис с помощью телефонов iOS. Участники совершили более 30 тысячи проходов на турникетах метро, МЦК и валидаторах наземного транспорта.

Тестировщиками станут первые 100 пользователей телефонов на Android, которые отправили заявку по ссылке, сообщил руководитель Дептранса.

"Благодаря фокус-группе мы улучшаем скорость работы платежного сервиса, проверяем корректность и стабильность всей системы", – отметил Лискутов.

Он рассказал, что виртуальную "Тройку" создали на базе российских технологий. Она позволит приобретать большинство билетов из тарифного меню без использования пластикового носителя.

Ранее более 30 тысяч проходов совершили по "Тройкам" с новым российским чипом. Карта может рассчитывать около 3,5 тысячи тарифных вариантов для выгодных поездок по столице.