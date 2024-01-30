Более 30 тыс проходов совершили по "Тройкам" с новым российским чипом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники метро тестируют первую тысячу "Троек" с российским чипом нового поколения, совершено уже более 30 тысяч проходов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте отметили, что испытания начались в 2023 году. Отечественный чип соответствует самым высоким требованиям безопасности, его объем памяти в три раза больше, что в дальнейшем позволит внедрить новые билетные решения для пассажиров, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра напомнил, что производство карты и чипа для нее полностью локализовали в Москве по задаче Сергея Собянина. Теперь их выпуск не зависит от внешних факторов, добавил Ликсутов.

В ведомстве уточнили, что сегодня "Тройка" может рассчитывать около 3,5 тысячи тарифных вариантов для выгодных поездок по столице.

Ранее Собянин заявил, что с 2013 года в Москве выпустили более 50 миллионов карт "Тройка". Мэр уточнил, что сейчас в городе тестируют виртуальный аналог карты. Благодаря его разработке пассажиры смогут оплачивать проезд смартфонами.

Между тем в 2023 году пассажиры совершили порядка 370 миллионов поездок в регионах России с помощью московской билетной системы "СберТройка". По данным Ликсутова, общее число поездок выросло на 68% по сравнению с 2022 годом.

В Москве начали тестировать "Тройки" с российским чипом нового поколения