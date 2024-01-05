Около 370 млн поездок было совершено по "СберТройкам" в регионах РФ в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пассажиры в 2023 году совершили порядка 370 миллионов поездок в регионах России с помощью московской билетной системы "СберТройка". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Максима Ликсутова, общее число поездок увеличилось на 68% по сравнению с 2022 годом. Для жителей еще 11 регионов стала доступна быстрая оплата проезда банковскими картами и наличными. В некоторых субъектах также работают карты "Тройка".

Вице-мэр напомнил, что билетная система "СберТройка" заработала в 2023 году еще в 11 регионах страны, а общее число поездок увеличилось на 68% по сравнению с 2022 годом.

"Благодарим правительства регионов за инновационный подход в развитии транспорта и сотрудничество", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Как уточнил Ликсутов, рост составил порядка 65%.

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