Более 50 млн карт "Тройка" выпустили в Москве с 2013 года – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2013 года в Москве выпустили более 50 миллионов карт "Тройка". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"За это время карта из удобного способа оплаты проезда на городском транспорте превратилась в многофункционального помощника. В 2023 году производство "Тройки" и чипа к ней полностью локализовано в Москве", – рассказал мэр.

"Тройка" способна выбирать выгодный тариф для оплаты поездки по городу с помощью анализа около 3,5 тысячи возможных вариантов. По словам Собянина, такой показатель является одним из самых выдающихся в мире.

Оплатить картой можно не только проезд в общественном транспорте, но и аренду велосипедов сервиса "Велобайк", билеты в Московский зоопарк, Пушкинский музей, а также на канатную дорогу.

За пополнение "Тройки" в онлайн-формате пользователям начисляются бонусы, которые можно потратить на оплату проезда или мобильной связи.

В настоящее время в Москве тестируют виртуальный аналог карты. Благодаря его разработке пассажиры смогут оплачивать проезд смартфонами.

Между тем "СберТройка" работает более чем в 25 регионах России. По картам в 2023 году было совершено около 370 миллионов поездок. Возможность оформить карты в прошлом году получили жители еще 11 регионов страны.



Москвичи смогут пользоваться виртуальной картой "Тройка" с июня 2024 года