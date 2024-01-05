Пассажиры метро и МЦК стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Рост составит около 65%, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как он отметил, в начале прошлого года в столице обновили около 4 тысяч турникетов, поэтому на сегодняшний день картой можно оплачивать проезд на каждом из них. В 2023 году с помощью такого способа оплаты было совершено почти 280 миллионов проходов.

"Это серьезный рост популярности такого способа оплаты. По поручению мэра Москвы мы продолжим расширять и модернизировать инфраструктуру для развития цифровых технологий в городском транспорте", – подчеркнул заммэра.

Ранее стало известно, что сотрудники контакт-центра "Московский транспорт" приняли около 2 миллионов звонков от пассажиров в 2023 году. По словам Ликсутова, пассажиры спрашивали про тарифы, парковку, забытые вещи и многое другое. В этом году в сервисе появилось СМС-информирование при обращении в контакт-центр.

До этого набор тестировщиков виртуальной карты "Тройка" открылся 23 ноября. За 30 минут было подано 150 заявок. В тот же день набор участников приостановили.

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