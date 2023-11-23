Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дептранс приостановил набор тестировщиков виртуальной "Тройки" для оплаты проезда в столичном транспорте, за 30 минут было подано 150 заявок. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Если вы не успели, не расстраивайтесь – набор тестировщиков еще будет. Следите за нашими новостями. Все участники первого этапа тестирования получат инструкцию по использованию сервиса", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что тестирование является бесплатным. Департамент обязуется вернуть стоимость купленного билета на банковскую карту участника.

Набор тестировщиков виртуальной карты "Тройка" открылся днем в четверг, 23 ноября. Участники проекта будут оплачивать проезд в метро, МЦК и наземном транспорте. Участвовать могут все граждане, у которых есть смартфоны на базе iOS. Для владельцев Android набор объявят позже.

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