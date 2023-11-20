В Москве выпустили 35 тысяч карт "Тройка" с тематическим дизайном

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

35 тысяч карт "Тройка" с дизайном, который выбрали жители столицы в голосованиях на "Активном гражданине", выпустили в Москве, сообщила пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

Уточняется, что всего в проекте прошло четыре таких голосования, которые собрали более 600 тысяч голосов москвичей. Впервые москвичи проголосовали за дизайн карты в 2020 году, когда участникам портала предложили выбрать фото одного из новых парков Москвы, появившихся в столице благодаря программе "Мой район". Победителем тогда стал парк "Ходынское Поле".

В 2023 году участники "Активного гражданина" выбрали победителей еще трех уникальных "Троек". Сначала москвичи выбрали победителей детского конкурса рисунков на тему метро: лучшие работы появились на картах с 1 июня, Дня защиты детей.

Затем благодаря опросам появились карты с изображениями Северного речного вокзала и музея Гаража особого назначения, уточнили в пресс-службе.

Ранее Музей транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка", приуроченную к выставке "Куплю гараж". Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября.

Соответствующая выставка будет проходить до 10 марта 2024 года. Экспозиция демонстрирует, как 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов россиян и как разворачивалась история гаражной культуры в стране.

Активировать пополнение "Тройки" в столичном метро можно будет на турникетах