В Москве открылся набор тестировщиков виртуальной "Тройки"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице стартовал набор тестировщиков виртуальной карты "Тройка" для оплаты проезда в городском транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что тестировщики виртуальной "Тройки" будут оплачивать проезд в метро, МЦК и наземном транспорте. Участвовать могут все граждане, у которых есть смартфоны на базе iOS, для владельцев Android набор объявят позже, добавили в ведомстве.

Все участники на первом этапе смогут купить на тестовую виртуальную "Тройку" билет "Единый" на 30 дней для зон "Центральная" и "Пригород" или пополнить билет "Кошелек". Тестирование бесплатное – стоимость купленного билета вернется на банковскую карту, с которой была произведена оплата.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, виртуальный проездной уже испытали сотрудники метрополитена. Они свыше 4 тысяч раз успешно оплатили проезд, отметил он.

Заммэра подчеркнул, что запуск виртуальной "Тройки" в приложении "Метро Москвы" позволит пассажирам избавиться от пластикового носителя. По его словам, на виртуальною "Тройку" можно купить большинство билетов из действующего тарифного меню.

Для участия в тестировании необходимо написать в чат-бот Александра фразу "Виртуальная тройка".

Ранее сообщалось, что Музей транспорта Москвы выпустил тематическую "Тройку", приуроченную к выставке "Куплю гараж". Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября.

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