Дептранс выпустил тематические "Тройки" к открытию депо "Аминьевское"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По случаю открытия депо "Аминьевское" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена Дептранс выпустил тематические "Тройки". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Новая карта выполнена в минималистичном стиле. Приобрести ее можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метрополитена.

"Аминьевское" стало третьим депо на БКЛ. Ранее его открыл Сергей Собянин.

Благодаря открытию нового депо число поездов на БКЛ увеличится на 20–25%, или с 27 до 36 пар. После 2026 года с увеличением парности поездов БКЛ будут пользоваться порядка 2–2,5 миллиона пассажиров в сутки.



Собянин сообщил, что количество поездов на БКЛ будет увеличено