Эскалатор на станции метро "Крестьянская застава" закроют на ремонт с 10 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эскалатор на станции "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена закроют с 10 января текущего года. Там проведут ремонтные работы, сообщается на сайте подземки.

"С 10 января по 21 марта 2024 года на станции "Крестьянская застава" (выход №10) закроют на ремонт эскалатор", – уточняется в сообщении.

Жители и гости столицы могут узнать о ремонтных работах в мобильном приложении "Метро Москвы" и на сайте подземки.

Ранее стало известно, что на станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет закрыт выход № 1. Кроме того, участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 3 по 8 января 2024 года.

В это время ПАО "МОЭК" проведет работы по прокладке новой теплосети. Она пройдет в том числе рядом с метро. Движение на участке ограничивают для безопасности пассажиров и по просьбе компании.

В частности, в столице с 18 декабря 2023 года на станции "Крылатское" Арбатско-Покровской линии метрополитена поочередно закрывают некоторые выходы. Ограничения продлятся до 13 января 2024 года.

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