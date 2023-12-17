Выходы на станции метро "Крылатское" будут закрывать на ремонт с 18 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 18 декабря 2023 года по 13 января 2024 года на станции "Крылатское" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена будут поочередно закрывать некоторые выходы. Об этом сообщается на сайте метро.

"С 18 декабря 2023 года по 13 января 2024 года с 09:00 до 18:00 выходы №1, 3–4, 5, 8 станции "Крылатское" поочередно частично закроют на ремонт", – говорится в сообщении.

Перед планированием поездок москвичей и гостей столицы призвали заранее ознакомиться с актуальной информацией на сайте метрополитена или в приложении "Метро Москвы".

Ранее на вторых дверях вестибюлей станций Арбатско-Покровской, Филевской и Большой кольцевой линий метро появились более шести тысяч сезонных указателей. Снаружи разместили наклейки с названиями станций и номерами линий, на которые можно зайти.



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