На участке Арбатско-Покровской линии были увеличены интервалы движения поездов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На западном участке Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что это было необходимо для проверки инфраструктуры. Затем движение начали вводить в график.

Ранее интервалы движения поездов временно увеличивали на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Причиной стал человек на путях.

До этого на Большой кольцевой линии (БКЛ) не было движения поездов против часовой стрелки от "Электрозаводской" до "Петровского парка". Причиной также был человек на путях.