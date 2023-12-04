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04 декабря, 23:45

Транспорт

Поезда не ходят на участке БКЛ из-за человека на путях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Большой кольцевой линии (БКЛ) нет движения поездов против часовой стрелки от "Электрозаводской" до "Петровского парка". Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Уточняется, что движение поездов было приостановлено из-за человека на путях.

Ранее на БКЛ были временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки.

До этого похожая ситуация произошла на одном из участков Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, где временно увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже движение на этой линии вновь стало осуществляться в соответствии с графиком.

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