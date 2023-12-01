Движение поездов ввели в график на Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда на Люблинско-Дмитровской линии метро ходят по графику. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение поездов на салатовой ветке вновь осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

До этого поезда ходили с задержкой на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Москвы по причине травмирования человека на станции "Люберцы-1".