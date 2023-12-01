Интервалы движения поездов временно увеличили на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На одном из участков Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

По данным ведомства на 22:47, движение составов вводится в график.

До этого поезда ходили с увеличенными интервалами по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Это потребовалось для проверки одного из составов. Позже движение поездов ввели в график.



Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения поездов на МЦД-4