22 ноября, 11:51 (обновлено 22.11.2023 12:19)Транспорт
На БКЛ были временно увеличены интервалы движения поездов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Большой кольцевой линии метро временно были увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Это потребовалось для проверки одного состава. В настоящее время движение уже вводится в график.
Позже в Дептрансе сообщили, что движение поездов на БКЛ осуществляется в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена из-за человека на путях. Позже в Дептрансе уточнили, что движение вводится в график.
График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября
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