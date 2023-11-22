На БКЛ были временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Большой кольцевой линии метро временно были увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Это потребовалось для проверки одного состава. В настоящее время движение уже вводится в график.

Позже в Дептрансе сообщили, что движение поездов на БКЛ осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена из-за человека на путях. Позже в Дептрансе уточнили, что движение вводится в график.

График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября