17 ноября, 21:54 (обновлено 17.11.2023 22:05)Транспорт
Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро увеличены
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Позже в Дептрансе уточнили, что движение вводится в график.
Ранее на западном участке Филевской линии метро были увеличены интервалы движения поездов. Спустя время движение на Филевской линии метро ввели в график.
Новости часа: расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября
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