Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро увеличены

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Позже в Дептрансе уточнили, что движение вводится в график.

Ранее на западном участке Филевской линии метро были увеличены интервалы движения поездов. Спустя время движение на Филевской линии метро ввели в график.

Новости часа: расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября