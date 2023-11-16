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16 ноября, 22:30

Транспорт

Новости часа: расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября

Новости часа: расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября

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Часть поездов на МЦД-2 с 25 по 27 ноября отменят, а некоторые составы увеличат интервалы движений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Движение на бульваре и шоссе Энтузиастов будет ограничено с 18 ноября 2023 года до 1 июня 2024 года из-за проведения строительных работ, заявила пресс-служба Дептранса Москвы.

Власти Москвы организуют туристические маршруты в кинопарк "Москино" в Троицком округе, рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

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