Новости часа: расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября

Часть поездов на МЦД-2 с 25 по 27 ноября отменят, а некоторые составы увеличат интервалы движений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Движение на бульваре и шоссе Энтузиастов будет ограничено с 18 ноября 2023 года до 1 июня 2024 года из-за проведения строительных работ, заявила пресс-служба Дептранса Москвы.

Власти Москвы организуют туристические маршруты в кинопарк "Москино" в Троицком округе, рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.