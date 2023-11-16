Сеть кинотеатров "Москино" проведет специальную акцию в День матери

В День матери, 26 ноября, сеть кинотеатров "Москино" проведет специальную акцию. Зрители смогут увидеть знаменитые советские фильмы.

На больших экранах покажут музыкальную кинокомедию "Будьте моим мужем" с Андреем Мироновым в главной роли, а также мелодраму "Мама вышла замуж", в которой Олег Ефремов, по мнению самого актера, сыграл свою лучшую роль в кино. Вход на сеансы бесплатный.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.