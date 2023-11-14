Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля запустят в 2024 году

Развязку на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля планируют запустить в марте. Это на три месяца раньше установленного срока.

Сеть современных съездов вместо устаревшего "клевера" сократит время в пути для многих автомобилистов. Обновленная развязка обеспечит хорошую транспортную доступность трех районов Москвы и двух городов области.

В 2022 году построили путепровод длиной 115 метров. В этом году открыли два съезда: один – с Новоегорьевского шоссе на МКАД, второй – с улицы Верхние Поля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.