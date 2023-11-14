Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 08:00

Город

Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля запустят в 2024 году

Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля запустят в 2024 году

Московский зоопарк показал кадры с манулом Тимофеем

Свыше 50% всех клинических исследований лекарств проводится в столице

Собянин рассказал о строительстве в "Сколкове" новых корпусов онкобольницы № 62

Живые елки подорожали на треть в Москве

Коммунальный флот Москвы подготовили к зиме

Экомаршруты появились в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы

Шесть выделенных полос для общественного транспорта заработают в Москве

Названы частые нарушения водителей каршеринга в Москве

Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Развязку на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля планируют запустить в марте. Это на три месяца раньше установленного срока.

Сеть современных съездов вместо устаревшего "клевера" сократит время в пути для многих автомобилистов. Обновленная развязка обеспечит хорошую транспортную доступность трех районов Москвы и двух городов области.

В 2022 году построили путепровод длиной 115 метров. В этом году открыли два съезда: один – с Новоегорьевского шоссе на МКАД, второй – с улицы Верхние Поля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика