Около 22 тысяч автомобилей ежедневно проезжало по проспекту Багратиона в первую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 22 тысяч автомобилистов ежедневно пользовались проспектом Багратиона для проезда в первую неделю работы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По информации Дептранса Москвы, новая магистраль улучшила движение для 730 тыс. жителей 6 районов Москвы: Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево. Благодаря проспекту Багратиона, значительно сократилось время в пути.

Так, от М-1 до Можайского шоссе на МКАД можно добраться быстрее на 25%, а от Северо-Западной ходы до Третьего транспортного кольца по Звенигородому шоссе – быстрее на 15%. Также на 5% сократилось время дороги от Аминьевского шоссе до ТТК по проспекту Генерала Дорохова, уточнили в Дептрансе.

Помимо этого, сообщается, что новая магистраль позволила разгрузить дорожную ситуацию в районе Сити.

"Теперь здесь нет тех, кто проезжал территорию транзитом. Благодаря этому скорость общего потока выросла на 6%, а движение стало спокойнее и безопаснее", – отметили в Дептрансе.

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов отметил, что новая магистраль сделает поездки удобнее для 1,5 млн жителей Москвы и Московской области.

Движение по проспекту Багратиона было запущено 9 сентября. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин и Владимир Путин. Проспект Багратиона получил свое название по итогам общественного голосования. Новая магистраль представляет собой продолжение трассы М1, которая ранее доходила до МКАД, упиралась в нее и создавала "массу транспортных проблем".

Ранее Сергей Собянин сообщил о скором открытии дублера Боровского шоссе. Новый дублер готов на 98%. Сейчас идет благоустройство вдоль новой магистрали.