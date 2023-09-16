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16 сентября, 09:21

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о скором открытии дублера Боровского шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый дублер Боровского шоссе в ТиНАО готов на 98%. Специалисты благоустраивают территории вокруг него, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, дорога, длина которой составляет 1,6 километра, соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино.
 
"Дублер проходит от введённого в этом году участка магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" и примыкает к автодороге "город Московский – деревня Рассказовка", – уточнил мэр.

Градоначальник указал, что сейчас специалисты высаживают деревья и обустраивают газоны. Также они подключат наружное освещение, светофоры, автоматические системы и нанесут разметку.
 
Новая трасса призвана улучшить доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии столичного метрополитена и разгрузить шоссе. До конца этого года в ТиНАО планируется реализовать еще около 50 километров дорог, добавил Собянин.
 
Ранее новый электробусный маршрут 906 запустили в ТиНАО. Электробусы будут ходить между Троицком и станцией второго Московского центрального диаметра Остафьево по новой дороге с заездом в "Ватутинки Парк". По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, там начнут курсировать 10 инновационных машин этого года выпуска. Они поступили в Дом для электробусов "Красная Пахра".

До этого Собянин и Владимир Путин запустили движение по проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта) в столице. По словам градоначальника, проспект Багратиона, получивший свое название по итогам общественного голосования, представляет собой продолжение трассы М1.

На трех российских платных дорогах появилась новая разметка

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