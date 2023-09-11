Летом в Москве запустили 10 новых маршрутов наземного транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Десять новых маршрутов наземного общественного транспорта запустили в Москве прошедшим летом. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По крупнейшему в Европе контракту мы получили свыше 170 отечественных инновационных электробусов, которые пополнили парки в разных частях города", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что, помимо этого, в городе ввели больше 50 новых остановок, а также установили порядка 700 новых остановочных павильонов.

Кроме того, по просьбам москвичей было решено изменить маршруты 80 автобусов и электробусов. Также в городе запустили 12 новых выделенных полос общей протяженностью около 8,5 километра.

Ранее сообщалось, что свыше 700 тысяч жителей столицы совершили речные прогулки по Москве-реке в минувшем летнем сезоне. В городе действовало десять маршрутов, по которым ходило 49 судов.



Более 700 тыс пассажиров посетили речные прогулки по Москве за лето