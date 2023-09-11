Новый электробусный маршрут запустили в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый электробусный маршрут 906 запустили в ТиНАО. Электробусы будут ходить между Троицком и станцией второго Московского центрального диаметра Остафьево по новой дороге с заездом в "Ватутинки Парк", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, там начнут курсировать 10 инновационных машин этого года выпуска. Они поступили в Дом для электробусов "Красная Пахра".

"Сегодня Сергей Собянин торжественно открыл новую автодорогу, которая связала города Троицк и Щербинку в ТиНАО со станцией МЦД Остафьево. Мы сразу запустили здесь новый маршрут наземного транспорта", – добавил заммэра.

11 сентября Сергей Собянин открыл новую автомобильную дорогу в ТиНАО. Она связывает Щербинку и Троицк. По мнению мэра, трасса является важной, потому что она дублер МКАД.

Открытие трассы завершило формирование единой транспортной связи от Варшавского через Калужское и Киевское до Минского шоссе. Строительство дороги Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево начали в декабре 2018 года.

Ранее Собянин и Владимир Путин запустили движение по проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта) в столице. По словам градоначальника, проспект Багратиона, получивший свое название по итогам общественного голосования, представляет собой продолжение трассы М1.

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