Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новую автомобильную дорогу в ТиНАО. Она связывает Щербинку и Троицк.

"Важный очень объект. Это часть большой трассы от Варшавки до Минского шоссе – 40 километров. Эта часть – около 15 километров – от Троицка до Остафьева", – сказал он.

По мнению мэра, трасса является важной, потому что она дублер МКАД. Помимо этого, от Троицка до станции МЦД-2 Остафьево теперь появился прямой ход, по которому будут курсировать регулярные электробусы № 906. Они обеспечат подъезд не только к Троицку, но и к ряду поселений по пути до новой станции МЦД-2, до наземного метро, объяснил он.

Собянин добавил, что это то, о чем давно просили жители. Уточняется, что открытие трассы завершило формирование единой транспортной связи от Варшавского через Калужское и Киевское до Минского шоссе. Строительство дороги Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево начали в декабре 2018 года.

В составе дороги были возведены путепровод через пути МЦД-2, эстакада прямого хода на Симферопольском шоссе в Щербинке и мост через реку Десну. Ввод трасы улучшит транспортное обслуживание более 233 тысяч человек, вначале ей будут пользоваться около 14 тысяч автомобилей каждый день, с ростом до 16 тысяч в течение года.

Кроме того, перепробег транспорта сократится до 5 километров по ряду маршрутов. Это позволит сэкономить до 45% времени в пути. Чтобы снизить уровень шума, в районе деревень Черепово, Рыбино и Алхимово специалисты установили защитные экраны протяженностью 3,5 километра.

Всего в рамках программы формирования транспортного каркаса ТиНАО до конца 2027 года планируется построить более 500 километров дорог. С начала текущего года открыто 33 километра новых дорог.

Ранее Собянин и Владимир Путин запустили движение по проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта) в столице. По словам градоначальника, проспект Багратиона, получивший свое название по итогам общественного голосования, представляет собой продолжение трассы М1, которая ранее доходила до МКАД, упиралась в нее и создавала "массу транспортных проблем".

До этого мэр и президент открыли движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. Также они запустили движение по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД), который обеспечит прямой выход на федеральную трассу М-12 "Восток".

В столице запустили полноценное движение по МСД