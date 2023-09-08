Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва – Казань

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, а также по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД), который обеспечит прямой выход на федеральную трассу М-12 "Восток".

"Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящийся автомагистрали М-12 "Восток" общей протяженностью более 300 километров. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса", – сказал президент.

Он добавил, что трасса позволит вдвое сократить время в пути между городами. При этом на востоке столицы заработает новый отрезок МСД. Как подчеркнул Путин, это завершающий этап строительства северного направления.

"Таким образом, диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассы М-12 и М-11 до Санкт-Петербурга. И это важный этап развития международного транспортного маршрута России", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь, Собянин доложил Путину, что на участке МСД от Лухмановской улицы до выхода на федеральную трассу М-12 в сутки будет передвигаться до 40–50 тысяч автомобилей.

"Мы с вами год тому назад открывали Московский скоростной диаметр, который проходит главной магистралью через всю Москву. Он соединяет Санкт-Петербургскую дорогу и дорогу на Казань. На Санкт-Петербург изначально было все сделано, интегрировано. Что касается связки на Казань, нам за этот период времени необходимо было построить 14 километров дорог, три эстакады, один мост. Все объекты готовы к пуску", – сказал он.

По словам мэра, магистраль имеет серьезное значение – ежедневно по ней будут проезжать порядка 40–50 тысяч автомобилей и 20 тысяч пассажиров общественного транспорта. Ожидается, что открытие автомагистрали разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть, подчеркнул мэр.

Строительство участка Московского скоростного диаметра от Лухмановской улицы до выхода на федеральную трассу М-12 "Восток" стартовало в августе 2020 года. Это шестиполосная трасса длиной около пяти километров без учета съездов на прилегающие улицы.

В составе участка построили три путепровода общей протяженностью 721 метр – на пересечении с Лухмановской, Покровской улицами и улицей Маресьева, а также мост через реку Пехорку.

Чтобы снизить уровень шума, в районе пересечения МСД и Лухмановской улицы установили защитные экраны протяженностью более двух километров. Ввод нового участка МСД и его стыковка с федеральной трассой М-12 позволили улучшить транспортную доступность районов Косино-Ухтомского, Некрасовки, подмосковных городов Люберцы и Жуковского с общим населением более 610 тысяч человек.

Новая федеральная трасса М-12 "Восток" свяжет Москву и Казань с перспективой продления до Екатеринбурга. Строится она как дублер существующей трассы М-7 "Волга". Завершить строительство М-12 от Москвы до Казани планируется до конца 2023 года. Время в пути между этими городами сократится с 12 до 6–7 часов.

Более 100 километров трассы М-12 Москва – Казань открыли для движения в 2022 году. Также в прошлом году специалисты завершили работы на магистрали М-3 "Дон" в Воронежской области, что обеспечивает скоростное движение до Ростовской области.



Путин и Собянин открыли участок федеральной трассы М12 Москва – Казань