Более 100 км трассы М12 Москва – Казань открыли для движения в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

За 2022 год для движения открыли 106 километров трассы М12 Москва – Казань, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Помимо этого, в прошлом году завершились работы на трассе М4 "Дон" в Воронежской области, что обеспечивает скоростное движение до Ростовской области. Хуснуллин добавил, что развивается маршрут "Запад – Восток", который после одобрения президентом называется "Россия".

13 декабря Владимир Путин дистанционно открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях.

Запуск движения по четырехполосному участку во Владимирской области обеспечит проезд от пересечения скоростной автомобильной дороги М12 с автодорогой М7 Волга до деревни Столбищи Собинского района. Это позволит сократить время в пути от Москвы до Владимира на час.

Стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тысяч рублей. Указанная стоимость может быть снижена за счет скидки в 15%. Цена за километр будет определяться в зависимости от участка.

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