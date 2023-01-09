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Транспорт

Тарифы на проезд по трассе М-11 изменились с 9 января

Тарифы на проезд по трассе М-11 изменились с 9 января

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Тарифы на проезд по трассе М-11 увеличились с 9 января. Теперь при оплате наличными и по карте добраться до Зеленограда можно за 500 рублей, до Шереметьево – за 550 рублей. Поездка до Солнечногорска будет стоить 900 рублей.

Изменился и ежемесячный платеж за транспондер – до 100 рублей для физических лиц и до 150 рублей – для юридических. Списываться сумма будет лишь в случае проездов с его использованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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