Программы поддержки спроса на отечественные авто могут быть дофинансированы – Минпромторг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Программы поддержки спроса в России на отечественные автомобили могут быть дофинансированы в 2023 году в зависимости от условий на авторынке. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает РИА Новости.

"Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, – это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка", – заявили в ведомстве.

В Минпромторге уточнили, что решение о дофинансировании программ стимулирования спроса может быть принято в течение следующего года. В 2023 году на программу льготного автокредитования заложено 5,1 миллиарда рублей, на программу льготного лизинга – 2 миллиарда рублей, а на программу субсидирования газомоторной техники – 2,7 миллиарда рублей.

При этом в 2022 году на поддержку спроса на российские автомобили было выделено 20,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что автомобили с пробегом в России подорожали в 2022 году на 37%. Данные расчеты привело агентство "Автосат".

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