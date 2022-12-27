Автомобили с пробегом в России подорожали в 2022 году на 37%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подержанные машины в России в 2022 году подорожали более чем на треть, сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство "Автосат".

В частности, сейчас легковушка на российском рынке в среднем стоит 1,325 миллиона рублей. В декабре 2021 года этот показатель находился на уровне 970 тысяч рублей. За год поддержанный автомобиль вырос в цене на 335 тысяч рублей, или 37%.

В зависимости от года выпуска машины ее цена на вторичном рынке за 2022 год увеличилась по-разному. Трехлетние автомобили в среднем выросли в цене на 39%, а семилетние – на 32%. То же самое относится и к моделям. Если пятилетний Hyundai Solaris за отчетный период подорожал на 26%, то Volkswagen Tiguan того же возраста – на 35%.

Ранее сообщалось, что с 19 марта по 19 декабря стоимость автомобильных запчастей в России значительно увеличилась. В среднем детали подорожали на 27,7%.

При этом некоторые позиции выросли в цене на 50–60%, а самые редкие детали – двери, капоты, бамперы, крылья – на 60–70%.



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