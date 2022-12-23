В РФ зафиксировали рост цен на автозапчасти в среднем на 27,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 19 марта по 19 декабря цены на автомобильные запчасти на территории России значительно увеличились. В среднем детали подорожали на 27,7%, сообщает Autonews.ru со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

На некоторые позиции цены увеличились на 50–60%, утверждают аналитики. Так, самые редкие детали, которых теперь нет на российском рынке, – двери, капоты, бамперы, крылья – подорожали на 60–70%. Эксперты утверждают, что у таких позиций нет аналогов, а оригинальную продукцию через параллельный импорт очень сложно доставить.

Также зафиксирован рост цен на стоимость деталей для российского бренда Lada. Аналитики выяснили, что для таких машин запчасти стали стоить дороже на 10–12%. В целом цены выросли не только на детали, но и на услуги автосервиса.

Самое значительное подорожание было отмечено в июле, однако после цены начали медленно стабилизироваться. По некоторым запчастям удалось урегулировать суммы с помощью параллельного импорта.

Однако еще осенью было выявлено подорожание на детали, которых в стране было предостаточно. Из этого следует, что складские запасы подходят к концу, считают аналитики.

Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО для тех, кто имеет высокие аварийные риски, в РФ стала дороже с 13 сентября. Решение было принято на фоне роста цен на запчасти.

В Центробанке поделились, что коридор базового тарифа для многих категорий владельцев авто стал шире на 26% в обе стороны.

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