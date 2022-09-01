Автоэксперт оценил новые правила техосмотра

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, что изменилось в новых правилах техосмотра. Об этом пишет RT.
С 1 сентября вступают в силу некоторые изменения правил проведения техосмотра, которые коснулись легковых автомобилей индивидуальных владельцев.
По словам Моржаретто, внесенные изменения являются совершенно формальными.
"Во время проведения техосмотра не будут проверять наличие аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя, но при этом ПДД требуют их иметь в автомобиле всегда, и за это даже предусмотрен штраф", – уточнил он.
Моржаретто добавил, что уже не берется под контроль падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах машины.
"Теперь не требуется специальный прибор, с помощью которого замеряли уровень шума в децибелах, но оператор ТО обязан, если шум превышен, посмотреть, как работает выхлопная система, и если там есть проблемы, то, соответственно, автомобиль техосмотр не пройдет", – отметил эксперт.
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