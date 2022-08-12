Эксперт назвал льготную ставку автокредитования эффективной мерой поддержки

Фото: depositphotos/geniuslady

Член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что льготная ставка автокредитования является эффективной мерой поддержки в кризисных условиях. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт напомнил, что льготную ставку автокредитования вводили в 2009 году и в период пандемии. Специалист отметил, что данная мера была направлена на поддержку спроса и доказала свою эффективность.

"Сейчас, конечно, ситуация несколько тяжелее, но это не отменяет необходимости продолжения поддержки спроса у населения. Тем более при условии, что если ты делаешь с использованием отечественных же комплектующих, то и кредитная ставка у тебя будет достаточно низкой", – объяснил Разуваев.

Ранее стало известно, что программа льготного автокредитования, запущенная в июле, будет действовать до 1 декабря 2022 года. Решение было принято по итогам заседания совета директоров компании "АвтоВАЗ".

В Минпромторге сообщили, что после истечения срока автокредиты могут возобновить вновь за счет ассигнований, которые будут заложены на программу в федеральном бюджете на 2023 год.

В ходе заседания был сделан акцент на продолжение реализации антикризисных мер для стабилизации ситуации на "АвтоВАЗе". Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников предприятия, во время четырехдневной рабочей недели выделили средства для организации временного трудоустройства специалистов.