Автоэксперт прокомментировал возобновление программ льготного автокредитования и лизинга

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Автоэксперт и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто положительно отозвался о решении возобновить программы льготного автокредитования и лизинга, сообщили в RT.

Согласно правилам программ, возможность льготного кредитования и лизинга распространяется на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 миллионов рублей и электрокары марки Evolute.

"Нет никаких сомнений в том, что это действительно необходимо делать... Программа хорошо заработает, когда салоны дилеров будут полны машинами", – прокомментировал Моржаретто.

Автоэксперт также выразил надежду на необходимость подобной системы.

Ранее Минпромторг сообщил о возобновлении работы программы льготного автокредитования и лизинга с 14 июля. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ведущие банки и лизинговые компании заявили о готовности запустить программы, общий бюджет которых составит 20,7 миллиарда рублей.