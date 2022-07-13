Российские авиакомпании начнут платить за лизинг самолетов в рублях с сентября – Минтранс

Авиакомпании РФ с сентября начнут платить за лизинг самолетов в рублях. Пока расходуют средства, которые лежали на счетах в иностранной валюте, заявили в Минтрансе.

Как скажется новая схема оплаты на стоимости авиабилетов? И продадут ли России авиадетали за рубли? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.