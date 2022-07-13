В Росавиации опровергли информацию о проведении главе ведомства операции

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в настоящее время находится на больничном и проходит реабилитацию, сообщает ТАСС.

"Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности", – отметили в пресс-службе.

Глава ведомства находится на оперативной связи и осуществляет контроль за работой Росавиации.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о госпитализации Нерадько с многочисленными переломами и ушибами после падения с велосипеда. Отмечалось, что ему была проведена операция.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден упал с велосипеда во время велопрогулки.

На распространенном видео американский лидер едет с группой людей на велосипедах, когда его окликнули сторонники и начали задавать вопросы. Когда же Байден подъехал к гражданам, он упал набок вместе с транспортом.