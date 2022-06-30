Шесть человек пострадали в результате падения лифта в Мытищах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шесть человек пострадали в результате падения лифта в офисном здании в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный", – сказал он.

Позже в телеграм-канале подмосковного главка СК России подтвердили информацию о происшествии.

"Находящиеся внутри кабины граждане осмотрены врачами, им оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил", – отметили в ведомстве, добавив, что по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Ее ход поставлен на контроль подмосковной прокуратурой. В надзорном ведомстве рассказали, что в медучреждение после происшествия поступила одна женщина.

Ранее рабочий погиб при обрушении стены во время строительных работ в здании в 4-м Крутицком переулке в Таганском районе Москвы. По факту произошедшего проводится проверка.