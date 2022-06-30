Автомобиль сбил человека на самокате на пешеходном переходе на Новой Басманной улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил человека, пересекавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу на Новой Басманной улице в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что ДТП произошло в районе дома 2/1.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что перед выходом на пешеходный переход необходимо слезть с самоката или велосипеда и везти их рядом с собой.

"Водителей же просим быть внимательнее вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов", – добавили в Дептрансе.

Ранее руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль предложил изымать самокаты за превышение скорости. Он добавил, что надо обязать граждан перемещаться на электросамокатах только со скоростью до 10–15 километров в час. По мнению эксперта, для этого вида транспорта в столице нужно выделить отдельную зону.

