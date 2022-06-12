Прокуратура начала проверку по факту наезда иномарки на велосипедистов в Подмосковье

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Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту ДТП в городском округе Луховицы, где водитель иномарки въехал в группу велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

Авария произошла накануне вечером в районе населенного пункта Красная Пойма. По предварительным данным, автомобиль Renault Kaptur совершил наезд на группу взрослых и детей, передвигавшихся на велосипедах. Затем машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes ML 350, а затем съехала в кювет.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, семеро из которых – дети. Погиб один взрослый. По информации подмосковного главка МВД, госпитализированы 9 пострадавших.

Ранее сообщалось, что автомобиль Hyundai наехал на 9-летнего ребенка во дворе дома на Бескудниковском бульваре в столице, когда тот пересекал дворовый проезд на велосипеде.

