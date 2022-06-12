Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП в городском округе Луховицы

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Число пострадавших в ДТП в Луховицком районе Московской области выросло до 11, из них семеро – дети. Об этом со ссылкой пресс-службу регионального главка МЧС сообщает Агентство "Москва".

Также сообщается об одном погибшем.

Авария произошла в населенном пункте Красная Пойма рядом с поворотом на СНТ "Нефтянник".

По предварительным данным, автомобиль Renault Kaptur въехал в группу детей на велосипедах, сбив троих. Затем машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes ML 350, а затем съехала в кювет.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сбил ребенка на проспекте Буденного в Москве. Машина наехала на несовершеннолетнего, когда тот переезжал дорогу на самокате.

До этого автомобиль Hyundai наехал на 9-летнего ребенка во дворе дома на Бескудниковском бульваре в столице, когда тот пересекал дворовый проезд на велосипеде.

