Восемь человек пострадали при столкновении двух машин в Подмосковье

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Два автомобиля столкнулись в подмосковном населенном пункте Красная Пойма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате восемь человек получили травмы, среди них пятеро детей", – говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в Луховицкую районную больницу. Причины аварии выясняются.

Ранее один человек погиб в результате столкновения шести автомобилей на автодороге А107 в Подмосковье. По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего щебенку, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию прицепа фуры на Chevrolet Niva.

