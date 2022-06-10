Водитель сбил курьера на электровелосипеде на Коптевской улице

Департамент транспорта опубликовал видео момента аварии на Коптевской улице. Там в пятницу, 9 июня, автомобиль сбил курьера на электровелосипеде.

На кадрах видно, что водитель ехал на полной скорости и не заметил, как на перекрестке оказался велосипедист. Сейчас место аварии уже освободили.

О состоянии пострадавшего не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.