Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск – Хэйхэ составит 8 700 руб

"За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста", – цитирует Орлова РИА Новости.
Губернатор отметил, что мост был построен не для заработка денег, а для создания инфраструктуры для развития бизнеса.
10 июня по автомобильному мосту через реку Амур между Россией и Китаем открыли грузовое движение. С российской стороны в КНР отравились 8 тягачей, столько же грузовиков въехало с китайской стороны. Они везут автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.
Разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск – Хэйхэ" Минстрой России выдал в мае 2020 года. Его строительство началось в конце 2016 года и завершилось в ноябре 2019 года.
При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых машин. Открыть мост планировалось в 2020 году, однако запуск объекта перенесли из-за ситуации с коронавирусом.
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