Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск – Хэйхэ составит 8 700 руб

Видео: телеграм-канал губернатора Амурской области

Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск – Хэйхэ составит 8 700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет, сообщил глава Амурской области Василий Орлов.

"За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста", – цитирует Орлова РИА Новости.

Губернатор отметил, что мост был построен не для заработка денег, а для создания инфраструктуры для развития бизнеса.

10 июня по автомобильному мосту через реку Амур между Россией и Китаем открыли грузовое движение. С российской стороны в КНР отравились 8 тягачей, столько же грузовиков въехало с китайской стороны. Они везут автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск – Хэйхэ" Минстрой России выдал в мае 2020 года. Его строительство началось в конце 2016 года и завершилось в ноябре 2019 года.

При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых машин. Открыть мост планировалось в 2020 году, однако запуск объекта перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

