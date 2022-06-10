Грузовое движение открыли на первом автомобильном мосту через Амур между РФ и Китаем

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По международному автомобильному мосту через реку Амур между Россией и Китаем открыли грузовое движение. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые грузовые автомобили прошли через пункт пропуска Кани-Курган – Хэйхэ. С российской стороны в КНР отравились восемь тягачей, столько же грузовиков въехало с китайской стороны. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Церемония открытия состоялась с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Благовещенске, Пекине и Хэйхэ. Участие в ней приняли полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр транспорта России Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель премьера госсовета КНР Ху Чуньхуа и губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн.

Разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск – Хэйхэ" Минстрой России выдал в мае 2020 года. Его строительство началось в конце 2016 года и завершилось в ноябре 2019 года. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых машин. Открыть мост планировалось в 2020 году, однако запуск объекта перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

